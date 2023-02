Al Hilal e Wydad fizeram jogo nervoso e pobre tecnicamente pelo Mundial de Clubes - FADEL SENNA / AFP

Al Hilal e Wydad fizeram jogo nervoso e pobre tecnicamente pelo Mundial de ClubesFADEL SENNA / AFP

Publicado 04/02/2023 14:35 | Atualizado 04/02/2023 14:38

O Al Hilal (Arábia Saudita) venceu os donos da casa Wydad nos pênaltis por 5 a 3, após empate em 1 a 1, e enfrentará o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, terça-feira (7), às 16h (de Brasília). Os gols foram de El Amloud e Kanno na partida deste sábado (4) em Rabat, que teve Vitor Pereira e membros da comissão técnica rubro-negra na arquibancada para observar o adversário.

Attiat, que também colocou a mão na bola no pênalti de empate, foi o único jogador a desperdiçar uma cobrança, enquanto todos os outros oito batedores acertaram. E, assim como em 2019, a equipe árabe será a adversária do Rubro-Negro.

Pressão da torcida e do Wydad

No primeiro tempo, o Wydad aproveitou a pressão de sua torcida para tomar conta do jogo contra um Al Hilal de Cuéllar e Michael que tentou tocar a bola para esfriar o adversário e não conseguiu. A equipe marroquina chegou a marcar com Jabrane, aos 18, mas o gol foi anulado por impedimento.

Após o intervalo, o Al Hilal enfim levou perigo e só não abriu o placar com Jang Hyun-Soo porque o atacante Lamkel Zé tirou em cima da linha. Logo depois, o Wydad fez o gol com El Amloud.

Com a vantagem, a equipe marroquina, que já apostava nos lançamentos antes, recuou para buscar os contra-ataques e o Al Hilal passou a pressionar. Marega recebeu cruzamento e parou em Tagnaouti. No rebote, Al-Dawsari chutou e a bola, que já havia passado pelo goleiro, bateu na defesa.

Al Hilal empata nos acréscimos

A equipe da Arábia Saudita, com Michael apagado, tinha muita dificuldade para chegar ao ataque e "achou" um pênalti improvável: Abdulhamid cruzou e a bola bateu na mão de Attiat. Muita confusão e expulsão de Jabrane até Kanno bater e empatar aos 48.



O Al Hilal então tomou conta do jogo. Até mesmo quando Kanno foi expulso já na prorrogação, a equipe seguiu dominando e criando como na chance que Marega perdeu, ao chutar para fora cara a cara com o goleiro. Do outro lado, Sambou desperdiçou chance incrível também.