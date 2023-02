Haller comemorando seu primeiro gol pelo Borussia Dortmund - SASCHA SCHUERMANN / AFP

O centroavante Sébastien Haller marcou o seu primeiro gol pelo Borussia Dortmund após ficar seis meses afastados do gramado por conta de um câncer no testículo. A ocasião aconteceu nesse sábado (04), na vitória do time aurinegro contra o Freiburg por 5 a 1, em partida válida pela 19ª rodada da Bundesliga.

O gol de Haller foi o terceiro do Borussia na partida. Após boa jogada de Raphael Guerreiro pela esquerda, o lateral português cruzou para a área. Lá, estava o centroavante marfinense, que cabeceou para as redes do goleiro Flekken. Schlotterbeck, Adeyemi, Brandt e Reyna marcaram os outros gols da equipe de Dortmund na partida.

Haller foi contratado pelo Borussia Dortmund no começo da temporada 22/23, por 31 milhões de euros (cerca de R$ 171 milhões), após grande desempenho pelo Ajax. Na sua última temporada pelo clube holandês, o centroavante marcou 34 gols e 43 jogos, sendo o artilheiro da equipe na Champions League com 11 tentos em 8 ocasiões.

Porém, logo quando chegou no Borussia, Haller foi diagnosticado com um tumor maligno no testículo, e teve que se afastar dos gramados para tratá-lo. Após seis meses fora, ele venceu a luta contra o câncer e retornou aos gramados contra o Augsburg, pela 16ª rodada da Bundesliga e, desde então, entrou em todos os jogos. Na sua quarta partida após voltar a jogar futebol, o centroavante marcou seu primeiro gol pelo time da Alemanha.