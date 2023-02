Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti defendeu Vini Jr - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 05/02/2023 11:14

Mais uma vez alvo de críticas de um jogador adversário, Vini Jr novamente contou com o apoio de Carlo Ancelotti. O técnico do Real Madrid rebateu declarações do zagueiro Raillo, do Mallorca, que disse que o atacante brasileiro "não é um exemplo".



"Para mim Vini é um grande jogador, meus netos são todos fãs dele. Os jovens gostam desse tipo de jogador, que tem tanta qualidade, que é espetacular com a bola... Meus netos todos têm a camisa dele, só querem essa", disse Ancelotti.



Além do zagueiro do Mallorca, Vini Jr sofreu recentemente uma entrada violenta sem bola do zagueiro Gabriel Paulista, que foi expulso, na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Valencia. O adversário se desculpou posteriormente.



Antes, ele foi alvo de torcedores do Atlético de Madrid, que simularam um enforcamento com um boneco com o seu nome, antes do clássico, em uma rua da capital espanhola.