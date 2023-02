Vini Júnior sofreu 10 faltas contra o Mallorca - JAIME REINA / AFP

Vini Júnior sofreu 10 faltas contra o MallorcaJAIME REINA / AFP

Publicado 05/02/2023 14:55

Vini Júnior tem se provado cada vez mais forte mentalmente para superar todas as adversidades no futebol espanhol. Além de ser alvo constante de racismo, o jogador brasileiro tem sido caçado pelos adversários no campo e muito vaiado a cada toque na bola. E a história se repetiu neste domingo (5), na derrota do Real Madrid por 1 a 0, diante do Mallorca, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

Na partida contra o Real Madrid, o Mallorca bateu o recorde de faltas cometidas por um time em um jogo do Campeonato Espanhol na temporada 2022/23. Ao todo, foram 29 faltas cometidas, sendo dez em Vinícius Júnior. O brasileiro se tornou o jogador merengue com mais faltas sofridas em uma partida na competição desde 2013.

Entre as dez faltas sofridas por Vini Júnior, uma foi o pênalti - perdido posteriormente por Marco Asensio. Esse também foi o jogo com mais faltas sofridas pelo brasileiro nas últimas quatro temporadas. Na edição de 2022/23, Vinícius já sofreu 77 faltas em 20 partidas e tem uma média de uma falta sofrida a cada 22 minutos por jogo.

Desafeto provoca Vini Júnior

O zagueiro Antônio Raíllo voltou a provocar Vinícius Júnior. Durante o jogo, o defensor espanhol mostrou o escudo do Mallorca após cometer uma falta no brasileiro. O jogador ainda tentou colocar o escudo na boca do atacante do Real Madrid. O lance ocorreu aos 10 minutos do segundo tempo após ambos se desentenderem em uma disputa.

Em dezembro do ano passado, Antônio Raíllo afirmou que Vini Júnior utiliza o racismo como uma carta de defesa para responder qualquer provocação em campo. Na época, estava em debate as danças do brasileiro nas comemorações, que foi alvo de um comentário racista de um comentarista de um programa de TV espanhol.