Casemiro foi expulso na vitória do Manchester United sobre o Crystal PalaceOLI SCARFF / AFP

Publicado 05/02/2023 15:15

O Manchester United terá um grande problema para as próximas rodadas do Campeonato Inglês. O volante Casemiro recebeu uma suspensão de três jogos por causa da expulsão na partida contra o Crystal Palace, neste último sábado (4), pela 22ª rodada da competição. Os Red Devils venceram o time de John Textor por 2 a 1.

O jogador brasileiro se envolveu em uma confusão com o meia Will Hughes, do Crystal Palace. Na tentativa de separar uma discussão, Casemiro pegou o adversário pelo pescoço e acabou sendo expulso pelo árbitro. Foi a primeira vez que o volante recebeu um cartão vermelho direto desde que chegou na Europa, em 2013.

Casemiro foi expulso duas vezes pelo Real Madrid, mas ambas após receber o segundo cartão amarelo. O cartão vermelho direto foi inédito na carreira do brasileiro na Europa. Ao todo, ele disputou mais de 500 jogos por Castilla, Porto, Real Madrid e o próprio Manchester United, até ser expulso neste sábado.

Suspenso por três partidas, Casemiro desfalcará o Manchester United nos dois jogos contra o Leeds United, nos próximos dias 8 e 11 de fevereiro, além da partida contra o Leicester City, dia 19. O brasileiro ficará à disposição para o jogo contra o Barcelona, dia 16, pela Liga Europa.