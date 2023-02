LeBron James é o astro do Los Angeles Lakers - AFP

LeBron James é o astro do Los Angeles LakersAFP

Publicado 05/02/2023 16:33

LeBron James está cada vez mais perto de bater um dos recordes mais difíceis da história da NBA. O ala do Los Angeles Lakers precisa de apenas 36 pontos para superar o ex-pivô Kareem Abdul-Jabbar como o maior pontuador da liga norte-americana.

Kareem Abdul-Jabbar é o maior pontuador da história da NBA com 38.387 pontos. O recorde pertence ao ex-pivô desde abril de 1984, quando superou Wilt Chamberlain - que hoje é o sétimo maior pontuador da liga com 31.419 pontos.

Com média de 30.2 pontos por jogo na temporada 2022/23, LeBron James pode bater o recorde na madrugada da próxima quarta-feira (8), quando o Lakers enfrenta o Oklahoma City Thunder, às 00h (de Brasília), em Los Angeles.

Para o possível jogo do recorde, o preço médio do ingresso é de R$ 9 mil. Com a possibilidade da história ser feita, o valor dos bilhetes aumentaram e o mais barato custa cerca de R$ 2,2 mil, enquanto o mais caro supera a marca de R$ 470 mil.

LeBron James anotou 27 pontos na derrota do Lakers diante do Pelicans por 131 a 126, neste último sábado (4), fora de casa. O Los Angeles Lakers é o 13º colocado da Conferência Oeste com uma campanha de 25 vitórias e 29 derrotas, e está fora da zona de classificação para os playoffs.