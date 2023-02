Harry Kane comemorando o seu gol contra o Manchester City - AFP

Publicado 05/02/2023 16:07

Em partida válida pela 22ª rodada da Premier League, o Tottenham bateu o Manchester City no Tottenham Hotspurs Stadium pelo placar de 1 a 0. Harry Kane foi o autor do único tento da partida e, com esse gol, alcançou duas marcas históricas. Primeiramente, ele chegou a 200 gols na competição, sendo apenas o terceiro jogador a atingir tal meta, ao lado de Wayne Rooney e Alan Shearer. Além disso, o atacante inglês chegou ao seu gol de número 267 com a camisa do clube londrino, se tornando o artilheiro isolado da história da equipe.

O único tento da partida aconteceu aos 14 minutos de jogo. Após pressão sobre a posse de bola do Manchester City, Höjbjerg roubou a bola na entrada da área. O volante dinamarquês tocou para Harry Kane, que, de primeira, estufou as redes do goleiro Ederson.

A derrota foi péssima para o Manchester City, que contava com a vitória para se aproximar do primeiro colocado, Arsenal. No último sábado (04), o líder enfrentou o Everton e perdeu por 1 a 0, dando a chance do clube do norte da Inglaterra entrar na briga pelo título da Premier League. Em caso de vitória, o City iria ficar a apenas dois pontos do clube londrino.

O próximo compromisso do Tottenham é no próximo sábado (11), às 12 horas, contra o Leicester City, no King Power Stadium. Já o Manchester City recebe o Aston Villa no Etihad Stadium no próximo domingo (12), às 13h30.