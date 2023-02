Kyrie Irving foi trocado pelo Brooklyn Nets com o Dallas Mavericks - AFP

Publicado 05/02/2023 18:37

O Brooklyn Nets finalizou na tarde deste domingo (5) a negociação de troca pelo armador Kyrie Irving. A franquia recusou a proposta do Los Angeles Lakers e aceitou a oferta do Dallas Mavericks, que ofereceu os jogadores Spencer Dinwiddie e Dorian Finney-Smith, além de três escolhas de Draft. Além de Irving, os Nets também enviarão o ala-pivô Markieff Morris.

Kyrie Irving formalizou o pedido de troca na última semana. A janela de transferências da NBA fecha no dia 9 de fevereiro e, por isso, os Nets tinham pouco tempo para resolver a situação do jogador. Lakers, Clippers e Mavericks demonstraram interesse no armador, mas a franquia de Dallas fez uma proposta superior em comparação com as equipes de Los Angeles.

Segundo a imprensa americana, o Los Angeles Lakers aparecia entre os favoritos para adqurir Irving, que atuou com LeBron James no Cleveland Cavaliers entre 2014 e 2016. Os Lakers teriam interesse em enviar o armador Russell Westbrook em troca, além de escolhas de Draft, mas não agradou tanto os Nets como a proposta dos Mavericks.

Kyrie Irving está em sua 11ª temporada na NBA. Ao todo, são sete participações no All-Star Game e um título com o Cleveland Cavaliers, em 2016. Além do Nets e Cavaliers, Irving também vestiu a camisa do Boston Celtics. Nos Nets, se envolveu em polêmicas fora de quadra, como se recusar a tomar a vacina da Covid-19 e compartilhar conteúdos antissemita nas redes sociais, o que lhe rendeu suspensões de jogos.