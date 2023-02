Courtois sentiu dores na coxa esquerda durante aquecimento antes de Real Madrid x Mallorca - JAIME REINA / AFP

Publicado 05/02/2023 19:05

O Real Madrid deve ter um desfalque de peso no Mundial de Clubes. O goleiro Thibout Courtois sentiu um desconforto na virilha e deve ficar de fora da relação para a competição. Segundo o jornal espanhol "Marca", os resultados dos primeiros não deixaram o clube espanhol otimista sobre a situação do jogador belga.

Courtois sentiu um desconforto na virilha na coxa esquerda durante o aquecimento da partida contra o Mallorca, na manhã deste domingo (5), pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O belga foi cortado do duelo e substituído pelo jovem Adrian Lunin. O time merengue foi derrotado por 1 a 0.

O Real Madrid tem colecionado lesões às vésperas do Mundial de Clubes. O lateral-esquerdo Ferland Mendy foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda e ficará fora dos gramados por até dois meses. O zagueiro Éder Militão e o atacante Benzema também preocuparam nesta semana, mas os exames não apontaram lesões

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid estreia no Mundial de Clubes na próxima quarta-feira, dia 8, às 16h, contra o Al Ahly, do Egito. O time egípcio venceu o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, por 1 a 0, nas quartas de final da competição. Na outra chave, o Flamengo enfrenta o Al Hilal, da Arábia Saudita, terça-feira (7), no mesmo horário.