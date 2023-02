Raphinha brilhou na vitória do Barcelona sobre o Sevilla - JOSEP LAGO / AFP

Raphinha brilhou na vitória do Barcelona sobre o SevillaJOSEP LAGO / AFP

Publicado 05/02/2023 22:00

O Barcelona aproveitou o tropeço do Real Madrid diante do Mallorca e disparou na liderança do Campeonato Espanhol. Com grande atuação de Raphinha, o Barça venceu o Sevilla por 3 a 0, neste domingo (5), no Camp Nou, e abriu oito pontos de vantagem para os atuais campeões.

Raphinha foi o nome do jogo. O atacante brasileiro deu uma assistência e marcou o terceiro gol da partida. O lateral-esquerdo Jordi Alba abriu o placar, enquanto o meia Gavi fez o segundo. Todos os gols foram marcados no segundo tempo.

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 53 pontos e abriu oito de diferença para o Real Madrid. O Barça pode aumentar a diferença no próximo domingo (12), às 17h (de Brasília), contra o Villarreal, fora de casa, pela 21ª rodada.

Já o Real Madrid, vice-líder do Campeonato Espanhol, vira a chave para o Mundial de Clubes. O clube merengue enfrenta o Al Ahly, do Egito, na próxima quarta-feira (8), às 16h, em Rabat. Em caso de vitória, enfrenta o vencedor de Flamengo e Al Hilal, da Arábia Saudita, no sábado (11), às 16h, na final.