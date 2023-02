Astrid Wett - Reprodução / Instagram

Astrid Wett

Publicado 06/02/2023 17:00

Rio - A musa do Chelsea, Astrid Wett irá se aventurar em breve no boxe. Ela tem luta marcada contra AJ Bunker, influenciadora, no próximo dia 4. O duelo irá acontecer no Telford International Center, em Telford, na Inglaterra.

As duas vão se enfrentar pelo evento Misfits Flyweight Championship. O confronto entre Astrid e AJ é a única luta feminina do card, que será encabeçada por Jay Swingler x Nichlmao.

Fã dos Blues, Astrid Wett é musa do OnlyFans e costuma trocar farpas com Elle Brooke, musa do City, e também da plataforma de conteúdo adulto. As duas chegaram a anunciar uma luta, mas o embate acabou cancelado.