Neymar desfalcou o PSG nos últimos dois jogosAFP

Publicado 06/02/2023 16:26

Desfalque do PSG nas duas últimas partidas por conta de dores musculares na semana passada, Neymar voltou a treinar com a equipe nesta segunda-feira (6). O próprio camisa 10 fez questão de registrar a primeira atividade após o aniversário no domingo.

“Primeiro treino com 31 (anos)”, postou Neymar no Instagram.



O brasileiro ficou fora das vitórias sobre Montpellier e Toulouse, pelo Campeonato Francês, mas retornará no clássico com o Olympique de Marselha, nesta quarta-feira (8) às 17h10 (de Brasília) pelas oitavas de final da Copa da França.



Inicialmente diagnosticado com fadiga, ele depois sentiu dores musculares e por isso foi vetado do jogo de sábado. Segundo a imprensa francesa, também há preocupação com a lesão no tornozelo direito que ele sofreu no primeiro jogo da Copa do Mundo pela Seleção, contra a Sérvia.



Além de Neymar, Sergio Ramos, outro desfalque contra o Toulouse, e Kimpembe, machucado desde novembro, participaram da atividade. Já Mbappé, com lesão na coxa esquerda, seguiu em tratamento.