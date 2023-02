Carlo Ancelotti é o técnico do Real Madrid - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 06/02/2023 15:23

O Real Madrid viajou sem quatro jogadores do time titular para a semifinal do Mundial de Clubes, contra o Al Ahly, que acontece na quarta-feira. Isso porque Benzema, Courtois, Éder Militão e Mendy - todos com problemas físicos - não embarcaram para Rabat. O último, vale destacar, já era baixa certa e deve ficar afastado dos gramados por cerca de dois meses.

Benzema e Militão precisaram ser substituídos no jogo da quinta-feira passada, diante do Valencia, por conta de dores. Já Courtois sentiu uma lesão no aquecimento antes da partida contra o Mallorca, no domingo passado.

Segundo o regulamento da competição, a lista final dos 23 inscritos deve ser divulgada 24 horas antes do jogo da estreia. Dessa forma, o Real tem até lá para fazer mudanças e poder relacionar quem permaneceu na Espanha.

VEJA A LISTA DE JOGADORES QUE VIAJARAM COM O GRUPO

Em tempo: o Real Madrid estreia no Mundial de Clubes nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Al Ahly, do Egito, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah. A partida é válida pela semifinal da competição.