Alex em ação pelo FenerbahçeMurad Sezer

Publicado 06/02/2023 15:44

O ex-jogador e atual técnico do Avaí, Alex, prestou sua solidariedade e condolências para as vítimas do terromoto que assolou a Turquia nesta segunda-feira (06). Ele postou um texto em suas redes sociais, mandando uma mensagem de apoio.

O terremoto de magnitude 7.8 que atingiu a Turquia e outros países, como a Síria, matou mais de 2.300 pessoas confirmadas. Ainda existem muitos feridos e pessoas embaixo dos escombros de prédios que o evento deixou.

"Compartilho com vocês toda a dor causada pelo terremoto, expresso minhas condolências aos falecidos e desejo uma rápida recuperação aos feridos", escreveu.

Alex é um ídolo do futebol turco. O meia jogou de 2004 até 2013 no clube de Instambul, sendo um dos principais nomes da história da equipe. Lá, ele fez 346 jogos e 171 gols. O tamanho da história do jogador nos "Canários Amarelos", como são chamados por lá, é tão grande, que Alex possui uma estátua em frente ao estádio do Fenerbahçe.

Estádio de Alex em frente ao estádio do Fenerbahçe Márcio Iannaca