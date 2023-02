Neymar comemora gol marcado pela Seleção Brasileira no jogo contra a Croácia - FOTO: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 06/02/2023 14:40

Vivendo um momento conturbado no PSG, o atacante Neymar conquistou o troféu Samba Gold de 2022. O prêmio, feito pelo site "Sambafoot", é dado para o melhor jogador brasileiro na Europa no ano. O camisa 10 da seleção levou a melhor em uma votação de internautas, jornalistas e ex-jogadores. Essa é a sexta vez que o atacante do PSG ganha o prêmio, sendo o jogador que mais vezes o venceu.

Neymar com o troféu Samba Gold de 2022 Reprodução

Além de 2022, Neymar, que completou 31 anos no último domingo, venceu o Samba Gold em 2014, 2015, 2017, 2020 e 2021. No ano passado, o atacante do PSG e da seleção brasileira jogou 40 partidas, marcou 32 gols e deu 20 assistências. Ele ainda foi campeão Ligue 1 e da Supercopa da França com a equipe de Mbappé e Messi.

Confira todos os vencedores do Samba Gold:

2008: Kaká (Milan)

2009: Luis Fabiano (Sevilla)

2010: Maicon (Internazionale)

2011: Thiago Silva (Milan)

2012: Thiago Silva (PSG)

2013: Thiago Silva (PSG)

2014: Neymar (Barcelona)

2015: Neymar (Barcelona)

2016: Philippe Coutinho (Liverpool)

2017: Neymar (Barcelona / PSG)

2018: Roberto Firmino (Liverpool)

2019: Alisson (Liverpool)

2020: Neymar (PSG)

2021: Neymar (PSG)

2022: Neymar (PSG)