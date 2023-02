O FW45 é o novo carro da Williams para a temporada 2023 de Fórmula 1 - Divulgação/Williams

Publicado 06/02/2023 13:15

A Williams é a terceira equipe a apresentar a pintura do carro para a temporada 2023 de Fórmula 1. O FW45, nome em homenagem ao fundador Frank Williams, tem as cores semelhantes às do ano passado, mas há muitas mudanças na equipe.

Além do estreante americano Logan Sargeant, que fará dupla com o tailandês Alexander Albon, a Williams possui um novo chefe: James Vowles, que era estrategista da Mercedes.



O objetivo é sair da lanterna do Mundial de Construtores de 2022, com apenas oito pontos. E uma das apostas é na injeção de dinheiro da nova patrocinadora, a Gulf Oil.



A temporada 2023 de Fórmula 1 terá início no dia 5 de março, no GP do Bahrein.



Veja as datas de apresentações dos carros de Fórmula 1 para 2023

7 de fevereiro- Alfa Romeo

11 de fevereiro- AlphaTauri

13 de fevereiro - McLaren

13 de fevereiro- Aston Martin

14 de fevereiro - Ferrari

15 de fevereiro- Mercedes

16 de fevereiro- Alpine