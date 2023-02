Courtois sentiu dores na coxa esquerda durante aquecimento antes de Real Madrid x Mallorca - JAIME REINA / AFP

Publicado 06/02/2023 12:41

Espanha - O goleiro Courtois ainda tem chances de disputar o Mundial de Clubes pelo Real Madrid. Segundo a imprensa espanhola, exames realizados nesta segunda-feira descartaram uma ruptura do músculo adutor da perna esquerda do jogador belga.

Mesmo com o resultado do exame, Courtois não viajará com a equipe nesta segunda-feira para o Marrocos. O titular contra o Al Ahly, na próxima quarta, pela semifinal do Mundial, será Lunin. O goleiro belga só tem chances de atuar caso o Real Madrid confirme sua ida à decisão, onde enfrentará o vencedor da outra semifinal entre Flamengo e Al Hilal.

Caso o Real chegue à final, a presença de Courtois no Mundial dependerá de sua evolução nos próximos dias. Caso tudo ocorra bem, a tendência é que ele viaje ao Marrocos na quinta ou sexta-feira.

BENZEMA NÃO DEVE SER PROBLEMA

Com dores na coxa direita, Karim Benzema, de 35 anos, é tido como dúvida para o Real Madrid no Mundial de Clubes, em Marrocos. Porém, de acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o francês terá condições de participar da competição que acontece nesta semana.



Segundo a publicação, Ancelotti entende que o francês é fundamental para a continuidade da temporada e que o título do Mundial de Clubes é importante para o Real Madrid. No entanto, a tendência é que Benzema não participe da semifinal da competição, somente em uma eventual decisão.



O clube espanhol começa a competição na semifinal contra o Al Ahly, do Egito, na próxima quarta-feira, às 16 horas (no horário de Brasília). Na outra semifinal, o Flamengo encara o Al Hilal, da Arábia Saudita, um dia antes, no mesmo horário.