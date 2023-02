Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro por acusação de agressão sexual - FOTO: Josep LAGO / AFP

Publicado 06/02/2023 13:00 | Atualizado 06/02/2023 14:23

Acusado de estupro e preso desde o fim do mês passado, Daniel Alves parece ter se complicado ainda mais. Segundo o jornal "La Vanguardia", quase dez pessoas prestaram depoimento na última sexta-feira e, entre elas, estava um advogado, chefe de uma amiga da suposta vítima. Ele afirmou à polícia que a garota o telefonou após o episódio ocorrido no dia 30 de dezembro, na boate Sutton, na Espanha.

Além da prima da jovem de 23 anos, a amiga, os seguranças e o dono da boate, mais um depoimento importante foi registrado no caso. O chefe da amiga da suposta vítima testemunhou pela primeira vez à polícia que recebeu um telefonema da garota pedindo conselhos sobre como proceder após a suposta violência.

O advogado revelou com detalhes a história que a amiga da suposta vítima lhe contou por telefone naquela noite. As informações batem com outros relatos dados à polícia por outras testemunhas desde o ocorrido. Por isso, a declaração pode comprometer ainda mais a situação do jogador.

Daniel Alves teve seu contrato rescindido com o Pumas, do México, e perdeu seus patrocínios após as acusações. Ele está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, sem direito a fiança. O atleta, de 39 anos está no Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona, e nega as acusações de estupro.