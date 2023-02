Daniel Ruiz - Divulgação

Publicado 06/02/2023 14:35

No mercado em busca de reforços, o Santos negocia a contratação de Daniel Ruiz, do Millonarios, que foi alvo do Botafogo na temporada passada. O Peixe quer o jogador por empréstimo, com opção de compra dos direitos econômicos. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

Se o negócio for concretizado, o Santos precisa correr para contar com Daniel Ruiz ainda no Campeonato Paulista. Isso porque o clube tem até esta sexta-feira para inscrever novos jogadores na competição. O time, cabe lembrar, está em crise e também ameaçado de rebaixamento no Estadual.

O meio-campista colombiano tem 21 anos e, na temporada passada, marcou nove gols e deu cinco assistências nas 57 partidas que disputou. Ele chegou a ter um acordo com o Botafogo na janela do meio do ano de 2022, mas não houve acerto com o Millonarios.

Em tempo: o Santos tem compromisso nesta quarta-feira, às 21h35, contra o São Bento no Canindé. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista.