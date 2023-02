Botafogo atuou em Brasília no último domingo e venceu o Boavista por 4 a 0, com dois de Tiquinho Soares - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo atuou em Brasília no último domingo e venceu o Boavista por 4 a 0, com dois de Tiquinho SoaresVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/02/2023 13:21

O clássico entre Botafogo e Flamengo, previsto para acontecer no dia 25 de fevereiro, deve ser realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A informação foi publicada primeiramente pelo "Distrito do Esporte" e confirmada pelo LANCE!.



Com Nilton Santos em obra, Botafogo vem buscando outros locais para mandar seus jogos. O clube obteve uma renda significativa no jogo do último domingo em Brasília e espera conseguir uma boa receita no clássico.

Não é a primeira vez que Botafogo e Flamengo se enfrentam em Brasília. No primeiro turno do Brasileirão do ano passado, os dois clubes duelaram no estádio Mané Garrincha e os alvinegros venceram por 1 a 0 com gol do atacante Erison.



O Glorioso volta a campo no próximo sábado, diante do Bangu, às 18h, no Luso Brasileiro, em partida válida pelo Campeonato Carioca.