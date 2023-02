Abel Ferreira - Divulgação

Publicado 06/02/2023 13:51

Rio - A CBF ainda não decidiu quem será o novo técnico da seleção brasileira, mas não descarta o nome de Abel Ferreira. Segundo a repórter Gabriela Moreira, da TV Globo, em seu blog no "GE", o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, vê o temperamento forte do português como um fator positivo, já que sinaliza gana de vencer.

Ainda de acordo com a jornalista, a CBF não tem pressa para definir quem será o substituto de Tite. A ideia é que o martelo seja batido até março, já que a Seleção terá dois amistosos no fim do mês, mas há dificuldades para encontrar o nome ideal.

A ideia da CBF é que o novo treinador seja estrangeiro e que, preferencialmente, fale português ou espanhol. Além de Abel Ferreira, os nomes de Carlo Ancelotti, José Mourinho e até do ídolo rubro-negro Jorge Jesus estão entre os cotados.

Além do novo treinador, a seleção brasileira também buscará alguém para substituir Juninho Paulista, que deixou o cargo de coordenador. A decisão, no entanto, só será tomada após a escolha do novo técnico.