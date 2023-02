Logo da TV Globo - Reprodução

Publicado 06/02/2023 14:40

Eudes Júnior Reprodução Rio - O departamento de esportes da TV Globo sofreu mais uma baixa nesta segunda-feira (6). Após 10 anos de casa, o repórter Eudes Júnior, conhecido por trabalhar na maior parte do tempo na cobertura dos times cariocas, pediu demissão da emissora.

Segundo o portal "Notícias da TV", Eudes estava insatisfeito com algumas decisões internas, mas mesmo assim possuía um ótimo relacionamento com seus colegas de redação. O jornalista ainda não tem nenhuma outra oferta de emprego.

"Não é fácil pedir demissão do lugar que foi sua casa por 10 anos. Foi um prazer, e uma responsabilidade enorme, fazer reportagens para todos os telejornais da Globo. Cobrir a Seleção Brasileira durante 5 anos (e em duas Copas do Mundo: 2014 e 2018). E cobri os Jogos Olímpicos do Rio-2016. Realizações inesquecíveis. Participei, muitas dezenas de vezes no estúdio e milhares de vezes na rua, de todos os programas do SporTV", escreveu Eudes em seu Instagram.

"Toda decisão tem seu peso, seu preço, suas causas e circunstâncias. Tem seu motivo por que foi e sua motivação para o que virá. A minha decisão foi bem pensada, avaliada e amadurecida com o passar do tempo e o atropelo dos fatos. Meu forte abraço aos companheiros e companheiras de jornada. E ao verdadeiro patrão, o público", completou.

A saída de Eudes é a segunda baixa entre os repórteres que a TV Globo sofre recentemente. Na última sexta-feira, Guido Nunes também deixou a emissora após 11 anos para trabalhar no mundo corporativo.