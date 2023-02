Thiago Silva comemora vitória do Chelsea - AFP

Thiago Silva comemora vitória do ChelseaAFP

Publicado 06/02/2023 18:00

Inglaterra - Capitão da seleção brasileira na última Copa do Mundo, o zagueiro Thiago Silva, de 38 anos, encaminhou sua renovação contratual com o Chelsea. O veterano deverá assinar um novo vínculo com o clube inglês até junho de 2024. As informações são do jornalista italiano Fabrizio Romano.

O defensor chegou aos Blues em 2020 e conquistou logo na primeira temporada o título da Liga dos Campeões. Posteriormente, o brasileiro foi campeão do Mundial de Clubes de 2021 e também da Supercopa da Europa.

Apesar da idade avançada, Thiago Silva é considerado peça fundamental no Chelsea e um dos líderes do elenco. O zagueiro atua no futebol europeu desde 2009 e antes do clube londrino defendeu o Milan, da Itália, e o PSG, da França.

Com passagem marcante pelo Fluminense, de 2006 a 2008, o zagueiro já abordou em alguns momentos a possibilidade de voltar ao clube carioca para encerrar a carreira. Porém, pelo que parece, esse retorno não vai acontecer na temporada de 2023.