Carlo Ancelotti - AFP

Carlo AncelottiAFP

Publicado 07/02/2023 09:30 | Atualizado 07/02/2023 09:31

Rio - Na partida contra o Mallorca, Vinicius Junior voltou a ser alvo de manifestações racistas por parte de torcedores do clube espanhol. Ao fim da partida, o treinador da equipe, Javier Aguirre, criticou o comportamento do brasileiro na partida. Fã assumido do atacante, Carlo Ancelotti voltou a defender Vinicius e negou que o jogador, de 22 anos, precise se desculpar pelo seu comportamento.

"O Vinícius tem que se defender do quê? Não sei. Parece que o problema é o Vinicius e o problema é o que está em volta do Vinicius. Esse problema tem que ser resolvido. O Vinícius não tem culpa, ele é vítima de alguma coisa que eu não sei", declarou.

O mexicano que comanda o Mallorca admitiu que os jogadores da sua equipe se comportaram de forma equivocada em relação a Vinicius Junior. Porém, o treinador também criticou a forma de agir do brasileiro.

"Me contaram que houve gestos não muito profissionais de meus jogadores contra Vini Jr, mas eu não aprovo. Gosto de ser humilde na vitória e na derrota. Vi Vinícius pedir [cartões] amarelos, dançar, falar, animar a torcida... Não gosto que meus jogadores façam nem que os rivais também façam. Sinto como uma falta de respeito ao rival. Tenho outros códigos", opinou.