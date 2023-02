Jogadores do Vasco reunidos no centro do gramado - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 07/02/2023 23:31

O Vasco não perdeu a oportunidade e provocou o Flamengo, que foi eliminado do Mundial de Clubes após perder para o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 2, nesta terça-feira. Nas redes sociais, o Cruz-Maltino aproveitou o resultado positivo contra o Nova Iguaçu e escreveu "vitória do Vasco da Gama" em árabe.

Vale lembrar que o Vasco não foi o único clube carioca a tirar onda com o rival. Mais cedo, o Botafogo postou uma foto do meia Eduardo vestido com uma típica roupa árabe. Vale lembrar que o jogador, atualmente no Glorioso, defendeu o time saudita entre as temporadas 2015/16 e 2019/20.