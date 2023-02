João Mendes, de 18 anos, é o filho de Ronaldinho Gaúcho - Reprodução

Publicado 07/02/2023 11:43

O filho de Ronaldinho Gaúcho seguirá os passos do pai. Em entrevista à uma TV espanhola, o ex-jogador cravou o acerto de João Mendes, de 18 anos, com o clube catalão. O jovem estava realizando testes no Barça desde janeiro e as partes chegaram a um acordo.

"Nunca estou fora do clube. O Barcelona faz parte da vida. Onde quer que eu vá, levo o Barcelona comigo. Com a chegada do meu filho ao Barça estarei mais presente do que nunca", disse Ronaldinho em entrevista à TV "RAC-1", da Espanha.

Ronaldinho Gaúcho defendeu o Barcelona entre 2003 e 2008. No clube catalão, disputou 207 jogos e marcou 108 gols. Ele foi eleito o melhor do mundo em 2004 e 2005, além de bicampeão do Campeonato Espanhol (2005 e 2006) e campeão da Liga dos Campeões da Europa (2006). Atualmente, é embaixador do clube.

João Mendes é fruto de um relacionamento de Ronaldinho com a ex-bailarina Janaína Natielle Mendes. O jovem atuou na base do Cruzeiro entre 2018 e 2022. Ele chegou no clube mineiro com 13 anos e, no ano seguinte, quando completou 14, firmou acordo para treinar na categoria sub-15 e, em seguida, no sub-17.