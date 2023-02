Rodrygo quer conquistar o Mundial de Clubes com o Real Madrid - AFP

Publicado 07/02/2023 12:20

O primeiro finalista do Mundial de Clubes será conhecido nesta terça-feira no duelo entre Flamengo e Al Hilal, da Arábia Saudita. O adversário saíra na quarta-feira e poderá ser o gigante europeu Real Madrid, que enfrentará o Al Alhy, do Egito. Com a possível final entre Flamengo e Real Madrid, o atacante madrileno Rodrygo reconheceu o desafio que pode estar por vir.

"Lógico que sabemos do impacto que um Madrid x Flamengo teria no Brasil porque todas as torcidas brasileiras sonham com o Mundial. Se acontecer, sabemos o tamanho do desafio, mas precisamos superar o time egípcio", disse Rodrygo em seu desembarque no Marrocos, onde acontece o Mundial de Clubes.

O Real Madrid vem de derrota do Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, e superar o Al Alhy para disputar a final do Mundial seria uma forma de reerguer o time sob o comando de Carlo Ancelotti. Com isso, Rodrygo rechaçou alguns dizeres de que o clube não valoriza a competição intercontinental e garantiu que quer vencer.

"Quem veste a camisa do Real Madrid entra em campo para conquistar todos os títulos. A história gloriosa de um clube se mede, principalmente, por sua galeria de troféus. Chegamos como campeões europeus e vamos defender esse mérito. Queremos o Mundial", concluiu.

O Flamengo entra em campo pela semifinal do Mundial diante do Al Hilal nesta terça-feira, às 16h (de Brasília). A partida será no estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, no Marrocos. Após, na quarta-feira, também às 16h, o Real Madrid irá encarar o Al Ahly, no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, capital do Marrocos.