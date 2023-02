Dorival Junior - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/02/2023 13:09

Rio - Livre no mercado desde que deixou o Flamengo, no fim do ano passado, o técnico Dorival Júnior espera receber propostas do exterior em breve. Nos últimos dias, o treinador recebeu sondagens de três clubes de fora do país, sendo um do Oriente Médio. A informação é do portal "UOL".

Ao longo de seus 20 anos de carreira, Dorival nunca trabalhou fora do país, mas sempre teve vontade de viver uma experiência internacional. O treinador quer aproveitar seu momento de valorização no mercado com o bom trabalho no Flamengo para concretizar seu desejo.

Em 2022, Dorival Júnior comandou o Flamengo em 43 jogos, com 26 vitórias, oito empates e nove derrotas. Mesmo conquistando os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, a diretoria rubro-negra optou por não renovar seu contrato e optou por fechar com o português Vítor Pereira.