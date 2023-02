Léo Duarte em ação pelo Istambul Basaksehir, da Turquia - Reprodução

Publicado 07/02/2023 12:49

O zagueiro Léo Duarte, revelado pelo Flamengo e atual jogador do Istambul Basaksehir, prestou suas condolências para as vítimas do terremoto que assolou a Turquia na última segunda-feira (06). Até agora, mais de 3.500 pessoas morreram graças ao desastre.

Léo Duarte posta mensagem de solidariedade às vítimas do terremoto na Turquia Reprodução / Instagram

Além disso, Léo Duarte falou, em entrevista para o portal "ge", sobre o cenário que o país se encontra, após esse evento.

"Sei que uma das cidades atingidas tem um time da primeira divisão, que é o Hatay. Há alguns meses enfrentamos a equipe deles lá. Sei que o goleiro de um outro clube da segunda divisão foi encontrado morto e o treinador postou um vídeo desesperado, chorando, à procura de alguns familiares dos jogadores. Todo mundo desesperado e de luto", expôs o zagueiro.

O goleiro que Léo Duarte citou na entrevista é Ahmet Eyüp Türkaslan, de 28 anos, que defendia o Yeni Malatyaspor. Ele foi encontrado morto sob os escombros de um prédio que caiu devido ao terremoto.

O jogador de 26 anos também relatou que enfrentou um pequeno tremor de terra recentemente junto de sua família.

"Há uns quatro meses eu e minha família sentimos um tremor aqui em Istanbul. Foi por volta das 4 da manhã e acordamos com a cama e os quadros das paredes balançando, mas nada perto do que foi esse terremoto", contou Léo Duarte.

O zagueiro joga na Turquia desde 2021, quando chegou ao Istambul Basaksehir emprestado junto ao Milan. Após uma temporada e meia jogando pela equipe da capital turca, Léo Duarte foi comprado em definitivo. O atleta já jogou 81 partidas pelo time.