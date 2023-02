Alberto Fernández, presidente da Argentina - Luis Robayo / AFP

O bloco sul-americano, que oficializou sua candidatura para país-sede da Copa do Mundo de 2030, pode ter mais um país. Inicialmente formado por Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina, o presidente do último campeão do mundo, Alberto Fernández, sugeriu a inclusão da Bolívia na chapa.

"Nossa seleção da Argentina trouxe a Copa do Mundo para o nosso continente e seria uma enorme alegria que, 100 anos depois, o Mundial volte para onde começou: a América do Sul. Essa candidatura é de todo o continente. Por isso, gostaria e vou propor que nosso país irmão Bolívia seja parte deste sonho", escreveu o chefe de estado argentino.

Nesta terça-feira (07), na sede da Associação de Futebol da Argentina (AFA), representantes dos quatro países deram o pontapé inicial para a candidatura em uma assembleia. A reunião contava com a presença do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

"Sabemos que este é um compromisso muito grande e que devemos demonstrar ao mundo que Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile estão à altura para ser sede do Mundial de 2030", discursou o mandatário da Confederação Sul-Americana de Futebol.

Além desse bloco, outras duas candidaturas foram confirmadas para receber a Copa do Mundo de 2030. A primeira é do Marrocos, o único país solitário. Já a segunda são dos dois países da Península Ibérica, Portugal e Espanha.