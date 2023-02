O meia Vina, de 31 anos, tem contrato com o Ceará até 2024 - Felipe Santos / Ceará S.C.

Publicado 07/02/2023 13:52

O meia Vina, do Ceará, está próximo de vestir a camisa do Grêmio em 2023. Segundo o site "GHZ", o clube gaúcho retomou as conversas pelo jogador, de 31 anos, e se aproximou de um acordo. As partes ainda discutem o modelo de negócio, mas a expectativa é que entrem em acordo nos próximos dias.

Após ser rebaixado para a segunda divisão, o Ceará buscou negociar o jogador com outros clubes. Vina, que tem contrato até 2024, possui um dos maiores salários da equipe - e é incompatível com a atual situação financeira, prejudicada com a queda para a Série B.

No início deste ano, o Ceará chegou a negociar o jogador com o Fluminense, mas o nome foi vetado pela comissão técnica de Fernando Diniz. O próprio Grêmio tentou um acordo por empréstimo em janeiro, mas não chegou a um acordo com o Vozão.

Na atual temporada, Vina disputou três dos seis jogos do Ceará e contribuiu com uma assistência. O meia foi titular em todas as partidas. No clube desde 2020, o jogador soma 168 jogos, 46 gols e 31 assistências. Caso acerte com o Grêmio, será o 11º reforço do clube para 2023.