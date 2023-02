Neuer se tornou o goleiro com mais jogos na história das Copas - Ina Fassbender / AFP

Neuer se tornou o goleiro com mais jogos na história das CopasIna Fassbender / AFP

Publicado 07/02/2023 15:03

Após a forte entrevista concedida pelo goleiro Manuel Neuer ao "The Athletic" criticando a saída do preparador de goleiros do Bayern, Toni Tapalovic, o clima entre o goleiro e a diretoria do clube está cada vez pior. Desta vez, quem abordou o assunto publicamente foi Herbert Hainer, presidente do clube bávaro.

Em entrevista ao "Bild", Hainer classificou a entrevista de Neuer como 'incompreensível' e que o fato de tornar sua insatisfação pública ao invés de conversar com a diretoria se trata de uma 'quebra de confiança'.

"É incompreensível e desapontante que o Manuel não nos tenha procurado em privado para falar sobre o assunto, preferindo fazer isso publicamente. Foi uma quebra de confiança do início ao fim", afirmou.

Neuer está lesionado após sofrer uma grave lesão na perna enquanto esquiava e não deve atuar mais nesta temporada. Capitão do time, a entrevista pode ser responsável pela retirada da sua braçadeira.

"Vamos nos sentar com ele e analisar calmamente a situação, de forma profissional. O mais importante agora é que recupere da melhor forma e veremos o resto", finalizou.