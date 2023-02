Casemiro foi expulso na vitória do Manchester United sobre o Crystal Palace - OLI SCARFF / AFP

Publicado 07/02/2023 16:47

Expulso após se envolver em uma confusão com o meia Will Hughes, do Crystal Palace, Casemiro recebeu uma suspensão de três jogos na Inglaterra. Na tentativa de separar uma discussão, o brasileiro pegou o adversário pelo pescoço e acabou sendo expulso pelo árbitro. Apesar de considerar a punição exagerada, o Manchester United não irá recorrer a decisão.