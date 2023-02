Flamengo e Al Hilal, da Arábia Saudita, se enfrentaram pela semifinal do Mundial de Clubes - AFP

Publicado 08/02/2023 11:23

O Al Hilal fez história após vencer o Flamengo por 3 a 2, nesta última terça-feira (7), e garantir vaga na final do Mundial de Clubes. Para celebrar o feito histórico, o governo da Arábia Saudita premiou cada jogador da equipe com 500 mil riais sauditas (cerca de R$ 694 mil). A decisão foi motivada pelo príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro dos esportes do país.

"Sinceros agradecimentos à sua alteza real, príncipe Abdulaziz pela iniciativa de parabenizar e recompensa financeiramente os campeões após a classificação histórica para a final", escreveu Fahad Alotaibi, diretor de futebol do Al Hilal, nas redes sociais.

Com a vitória sobre o Flamengo, o Al Hilal se tornou o primeiro clube da Arábia Saudita a chegar na final do Mundial de Clubes. O clube está em sua quarta participação na competição, sendo o representante asiático por causa da conquista da Liga dos Campeões da Ásia.

Além do Al Hilal, outros dois clubes asiáticos chegaram na final do Mundial de Clubes: o Kashima Antlers, do Japão, e o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Ambos representantes do continente foram derrotados pelo Real Madrid na decisão.

O adversário do Al Hilal na decisão será definido nesta quarta-feira (8). O Real Madrid encara o Al Ahly, do Egito, às 16h (de Brasília), em Rabat, no Marrocos. A final será disputada no sábado, às 16h, no mesmo local. O perdedor enfrenta o Flamengo, no mesmo dia, às 12h30, pelo terceiro lugar, em Tanger.