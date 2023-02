Courtois sentiu dores na coxa esquerda durante aquecimento antes de Real Madrid x Mallorca - JAIME REINA / AFP

Publicado 08/02/2023 12:28

Com inúmeras dúvidas para o Mundial de Clubes, o Real Madrid pode ter seu primeiro desfalque confirmado para a competição. Segundo o jornalista Sergio Santos, do portal "Relevo", o goleiro Courtois não jogará o torneio intercontinental, que está sendo disputado em Marrocos.

O belga sofreu uma lesão na coxa durante o aquecimento da partida contra o Mallorca, no último domingo (05), e existia a expectativa de ele jogar a final do Mundial, caso o Real Madrid passe do Al Ahly. Porém, ele não teria continuado a reclamar de dores na região, e a comissão técnica da equipe decidiu poupá-lo para o restante da temporada. Afinal, o Real joga a partida de ida das oitavas de final da Champions League, contra o Liverpool, no dia 21.

Com isso, o ucraniano Andriy Lunin deve ser o goleiro titular durante o Mundial. O jogador de 23 anos também iniciou a partida contra o Mallorca, após a lesão de Courtois. No lugar do belga, o Real convocou o também jovem Lucas Cañizares, de 20 anos. Ele joga pela equipe B do clube espanhol, o Real Madrid Castilla.

Outros jogadores dúvidas para o Mundial de Clubes são Éder Militão e Karim Benzema. O brasileiro tem problemas na coxa direita, enquanto o francês e atual vencedor da bola de ouro sofre com dores musculares na perna direita. Porém, é esperado que os dois se recuperem para o jogo da final, caso o Real Madrid vença o Al Ahly, do Egito, nesta quarta-feira.