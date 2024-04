Torcida do Flamengo ergueu bandeiras em apoio ao atacante Gabigol - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 07/04/2024 17:25

Rio - Momentos antes do início do segundo jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, neste domingo (7), a torcida do Flamengo ergueu bandeiras na arquibancada do Maracanã demonstrando apoio ao atacante Gabigol, suspenso até abril de 2025 por tentativa de fraude em um exame antidoping. A festa de recepção aos jogadores para o duelo também reservou espaço para provocações ao rival Vasco.

Ao lado de uma homenagem a Zagallo, a torcida rubro-negra exaltou a figura do camisa 10, grande ídolo da história recente do clube, com outra ilustração lembrando do gol marcado na final da Libertadores de 2019, contra o River Plate, em Lima. A frase levantada foi "Fechado com Gabigol".

Na última semana, a defesa de Gabigol foi na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e entrou com pedido de efeito suspensivo no que diz respeito à decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem de suspendê-lo até 7 de abril de 2025.

"Final para poucos"

Além das faixas em apoio ao jogador suspenso, os torcedores rubro-negros provocaram o Vasco sobre a polêmica de utilização do Maracanã. O Cruz-Maltino estampou a frase "Maracanã para todos" em seu uniforme na semifinal do Estadual, contra o Nova Iguaçu, e a mesma esteve presente na brincadeira dos flamenguistas antes do segundo jogo da decisão:

"Maracanã para todos, final para poucos", disse a Nação em tom provocativo.