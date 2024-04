Arrascaeta em treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Arrascaeta em treino do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/04/2024 12:29

Rio - O Flamengo entra em campo pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca neste domingo (7), quando retorna ao Maracanã, às 17h, enfrentar o Nova Iguaçu. Apesar do Rubro-Negro ter vencido o clube da Baixada Fluminense por 3 a 0 no jogo de ida, o meia Giorgian de Arrascaeta frisou que o time comandado por Tite tem que ter concentração e foco para a decisão.

"Cada jogo acho que é importante, até pela sequência que a gente tem no ano. Temos que jogá-lo (o jogo) como é uma final, com todo mundo focado. Vamos enfrentar uma equipe de qualidade. A gente teve que correr muito contra eles. Eles vão jogar do mesmo jeito. Temos que entrar em campo como fazemos em cada jogo", afirmou Arrascaeta, em entrevista à FlaTV no último sábado (06).

O uruguaio também enfatizou a importância da conquista do Campeonato Carioca para o Flamengo. Arrascaeta disse que o título do estadual pode dar combustível para o restante do ano do Rubro-Negro.

"A gente tem que disputar todos os títulos. Chegar às finais e ganhar. Esse é o primeiro do ano e temos que ir com esse foco, de levantar a taça, todo mundo com confiança. E, mais que nada, levar essa confiança para o restante do ano", complementou.

O Flamengo apenas perderia o título do estadual caso seja derrotado pelo Nova Iguaçu por quatro gols de diferença. Caso o clube da Baixada Fluminense vença o Rubro-Negro por três gols de diferença, a partida será decidida nos pênaltis.