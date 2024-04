Desde que chegou ao Flamengo, Arrascaeta só não conquistou título em 2023 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/04/2024 07:30

Remanescente da histórica 'Geração de 2019' no elenco, o trio soma 11 conquistas - assim como Diego Alves, Everton Ribeiro, Leandro e Rodrigo Caio -, sem considerar os turnos do Carioca. Já as duas principais referências da 'Geração de 1981' possuem 13.

A marca poderia ter sido alcançada antes, mas a decepcionante temporada de 2023 sem títulos atrasou esse 'encontro' de ídolos na estatística.



Com a primeira conquista da temporada praticamente garantida neste domingo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol igualarão os ex-companheiros Diego e Willian Arão, além dos goleiros César e Cantarele, campeões 12 vezes pelo Flamengo.



E ainda há outras três competições (Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil) a disputar em 2024, o que pode contribuir a, pelo menos, igualarem Zico e Júnior. Menos Gabigol, que pode assistir a campo Arrascaeta e Bruno Henrique alcançarem o feito sem ele.



corre o risco de não jogar mais na temporada. Se conseguir efeito suspensivo ou posteriormente a absolvição na Corte Arbitral do Esporte, ele poderá disputar as outras três competições, mas, por enquanto, não tem garantia de que poderá fazer parte do elenco ao longo de 2024.

Suspenso por dois anos acusado de tentar fraudar exame antidoping , o atacante. Se conseguir efeito suspensivo ou posteriormente a absolvição na Corte Arbitral do Esporte, ele poderá disputar as outras três competições, mas, por enquanto, não tem garantia de que poderá fazer parte do elenco ao longo de 2024.

Os 11 títulos de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol

2 Libertadores: 2019 e 2022;

2 Brasileiros: 2019 e 2020;

1 Copa do Brasil: 2022;

1 Recopa Sul-Americana: 2020;

2 Supercopas do Brasil: 2020 e 2021;

3 Campeonatos Cariocas: 2019, 2020 e 2021.





Os títulos de Zico pelo Flamengo





1 Copa Intercontinental / Mundial: 1981;

1 Libertadores: 1981;

4 Brasileiros: 1980, 1982, 1983 e 1987;

7 Campeonatos Cariocas: 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 (especial), 1981, 1986.





As conquistas de Júnior pelo Flamengo



1 Copa Intercontinental / Mundial: 1981;

1 Libertadores: 1981;

4 Brasileiros: 1980, 1982, 1983 e 1992;

1 Copa do Brasil: 1990;

6 Campeonatos Cariocas: 1974, 1978, 1979, 1979 (especial), 1981 e 1991.