Homenagem do Flamengo a Ziraldo, escritor e cartunista torcedor do clube - Divulgação/Flamengo

Homenagem do Flamengo a Ziraldo, escritor e cartunista torcedor do clubeDivulgação/Flamengo

Publicado 07/04/2024 16:13

Rio - O Flamengo fará uma homenagem a Ziraldo, cartunista e ilustre torcedor falecido no último sábado (6), na partida contra o Nova Iguaçu pela decisão do Campeonato Carioca. A braçadeira de capitão levará o personagem "Menino Maluquinho" com uniforme rubro-negro e a tradicional panela na cabeça, além de uma fita preta em cima do escudo simbolizando o luto do clube.

Ziraldo tinha uma relação próxima com o Flamengo. Homenageou o clube ao escrever o livro "O Mais Querido em quadrinhos". Depois, desenhou a logo da camisa "Eu amo o Fla", comercializada em 2004 para arrecadar fundos para ajudar na construção de dois campos no Ninho do Urubu, na época ainda um centro de treinamento ainda embrionário. Em 2012, produziu uma marca para comemorar os 100 anos de futebol da equipe rubro-negra.

Em 1987, ele aceitou o convite do Clube dos 13, organizadores da Copa União, o Campeonato Brasileiro daquele ano, para desenhar os mascotes dos 16 clubes que formaram o bloco principal da competição. O Rubro-Negro foi o campeão do torneio ao vencer o Internacional por 1 a 0 na grande final.

Na decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0 no jogo de ida e encaminhou o 38º título estadual de sua história.