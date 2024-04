Medel é um dos líderes do elenco do Vasco - Foto: Leandro Amorim/Vasco da Gama

Publicado 23/04/2024 12:44

O chileno viajou para ficar com a mãe, que passa por um problema de saúde e estava internada no hospital. Ele, inclusive, precisou adiar o retorno ao Rio Aguardado para o treino da última sexta-feira (19),. Ele foi liberado pelo Vasco.

Após desfalcar o time nas derrotas para Red Bull Bragantino e Fluminense, quando o time sofreu quatro gols, o chileno voltará a fazer dupla de zaga com Léo. No período em que esteve fora, João Victor e Maicon ficaram em seu lugar, cada um em um jogo.



Além de Medel,. Recuperado de lesão no joelho direito , o francês já realizou atividades no campo durante a semana passada, mas a comissão técnica do Vasco optou por não antecipar o retorno, deixando-o fora do clássico com o Fluminense.