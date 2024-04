Sob o comando de Ramón Díaz, o Vasco terá semana para corrigir erros nos treinamentos - Fabio Moreira Pinto / AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 22/04/2024 10:30

Rio - O Vasco busca retornar aos trilhos no Campeonato Brasileiro nesta semana livre de jogos. Após perder para Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, e Fluminense, no Maracanã, o time comandado por Ramón Díaz terá alguns dias de trabalho visando o duelo com o Criciúma, no sábado (27).