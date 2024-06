Beckenbauer morreu aos 78 anos, na Alemanha - Divulgação

Publicado 11/06/2024 19:51

Alemanha - Franz Beckenbauer será homenageado no jogo de abertura da Eurocopa entre Alemanha e Escócia, que acontece na próxima sexta (14), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena. A esposa do falecido ícone do futebol, Heidi, carregará o troféu Henri Delaunay ao lado de Bernard Dietz e Jürgen Klinsmann, capitães em duas das três conquistas da seleção alemã no torneio continental.

O "Der Kaiser", como é apelidado, foi o capitão da Alemanha no título europeu de 1972. Além da taça continental, ele também foi campeão da Copa do Mundo de 1974, na Alemanhã. Como técnico, levou o país ao título mundial em 1990, na Itália.



Beckenbauer faleceu no dia 7 de janeiro deste ano, aos 78 anos. Ele é considerado um dos melhores zagueiros de todos os tempos do futebol. A Fifa o elegeu na seleção da história das Copas do Mundo, além da seleção do futebol no século 20. Também foi considerado pela IFFHS como o terceiro melhor do século 20, atrás de Pelé e Cruyff.