Publicado 11/06/2024 19:11 | Atualizado 11/06/2024 19:23

Rio - Botafogo e Fluminense estão escalados para se enfrentarem no Estádio Nilton Santos, a partir das 20h desta terça (11), pelo Brasileirão. Ambas as equipes tem mudanças nos seus 11 iniciais. Confira abaixo:

Botafogo

A equipe comandada por Artur Jorge terá os desfalques importantes de Danilo Barbosa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Savarino, que está com a seleção venezuelana para a disputa da Copa América. Na zaga, Lucas Halter dá lugar para Barboza





Portanto, o comandante português irá para o jogo com: John; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas, Gregore e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Júnior Santos.

Fluminense

Já Fernando Diniz não poderá contar com John Arias, que está com a Colômbia, além de Felipe Melo e Keno, preservados. Com isso, o treinador promoveu alguns retornos ao time titular, sendo eles: Samuel Xavier, Marlon, Manoel, Lima e John Kennedy



Dessa forma, o Fluminense vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Manoel e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Marquinhos, John Kennedy e Cano.