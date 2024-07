Estátua do mascote Bira no Estádio Nilton Santos - Divulgação/Botafogo

17/07/2024

Rio - O Botafogo inaugurou a estátua do mascote Bira na entrada do setor leste do Estádio Nilton Santos, na tarde desta quarta-feira, 17, em homenagem à torcida. A cerimônia contou com a presença do acionista majoritário da SAF alvinegra, John Textor, do CEO da SAF, Thairo Arruda, e do presidente do clube, Durcesio Mello.

"A inauguração da estátua do Bira é uma forma de homenagear o torcedor botafoguense, que vive uma paixão infinita pelo Clube, sempre apoia até o fim e é parte fundamental dessa história. O mascote também é símbolo de um novo momento do Botafogo, foi lançado em 2022, passou a fazer parte da cultura dos torcedores e está cada vez mais conectado com o DNA botafoguense", disse Thairo Arruda, CEO da SAF Botafogo, ao site do Alvinegro.

O autor da escultura é Rafael Brancatelli. Ele ganhou destaque pela criação da obra "Touro de Ouro", que está diante da sede da Bolsa de Valores (B3), em São Paulo.

"O desafio foi conceber uma obra que transmita a expressão de bravura e força, sem exagerar na agressividade. É uma imensa responsabilidade manifestar através da arte o mascote de um time centenário, tão tradicional e com torcedores apaixonados. Me preocupei em manter a conexão que o Bira tem com as diversas gerações. Me senti imensamente honrado por fazer parte dessa história", afirmou Rafael Brancatelli.