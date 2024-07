Bonecos de Leila e Ednaldo foram 'enforcados' por torcedores do Botafogo - Reprodução

Bonecos de Leila e Ednaldo foram 'enforcados' por torcedores do BotafogoReprodução

Publicado 17/07/2024 18:48 | Atualizado 17/07/2024 18:51

Torcedores do Botafogo penduraram dois bonecos enforcados com os rostos de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues no setor visitante do Nilton Santos, onde ficará a torcida do Palmeiras hoje.



@orgbfr pic.twitter.com/nL7umFsNDk — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 17, 2024 Rio - O Nilton Santos vive um clima hostil na noite desta quarta-feira (17) por conta do duelo entre Botafogo e Palmeiras, pelo Brasileirão. Horas antes da bola rolar, torcedores alvinegros "enforcaram" bonecos com os rostos de Leila Pereira, presidente do clube paulista, e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em um viaduto próximo ao estádio.

que é processada por difamação e injúria pelo empresário na Justiça americana, inclusive, deixou de ir ao jogo desta quarta por questão de segurança. Leila e Ednaldo são desafetos declarados de John Textor, dono da SAF do Botafogo, por conta de suas fortes insinuações em relação à arbitragem no Brasileirão do ano passado. A dirigente alviverde,, inclusive, deixou de ir ao jogo desta quarta por questão de segurança.

A rivalidade entre Botafogo e Palmeiras cresceu desde o fim do ano passado. Após ter o título do Campeonato Brasileiro encaminhado, o Glorioso encarou uma derrocada na tabela que contou com uma derrota histórica para o Palmeiras, que conseguiu vencer o time carioca por 4 a 3 após estar perdendo por 3 a 0. O time paulista terminou com o título.

Atualmente, Botafogo e Palmeiras estão empatados nas primeiras posições do Brasileirão, com 33 pontos. O Alvinegro é o líder por ter marcado dois gols a mais.