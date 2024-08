Meia Nicolás de La Cruz vai desfalcar o Flamengo contra o Palmeiras no duelo pela Copa do Brasil - Marcelo Cortes /CRF

Meia Nicolás de La Cruz vai desfalcar o Flamengo contra o Palmeiras no duelo pela Copa do BrasilMarcelo Cortes /CRF

Publicado 06/08/2024 14:59

Rio - O técnico Tite teve uma boa e uma má notícia para o confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (7), às 20h, no Allianz Parque. Após o treino desta terça (6), o Flamengo informou que o meia De La Cruz não foi relacionado para o jogo e vai desfalcar o Rubro-Negro. Em contrapartida, o atacante Everton Cebolinha viaja para São Paulo e pode retornar à equipe.

O uruguaio está tratando de uma lesão no joelho direito, após uma pancada sofrida no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (31), no Maracanã. Já Cebolinha, que foi substituído no mesmo jogo por sentir dores na parte posterior da coxa direita, treinou normalmente e mostrou evolução em relação à lesão.



A dupla, inclusive, desfalcou o Rubro-Negro na derrota de 1 a 0 diante do São Paulo , no último domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro. No treino de segunda (5), De La Cruz não participou das atividades no gramado e apenas treinou na academia. Já o atacante fez um trabalho de preparação física.