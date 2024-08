Zico ao lado de Márcio Braga em velório de Adílio - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 06/08/2024 12:19

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, de 71 anos, se emocionou na despedida de Adílio. Presente na sede do Rubro-Negro, na Gávea, o Galinho fez muitos elogios ao comportamento do ex-meia dentro e fora de campo. Os dois fizeram parte da maior equipe da história do clube carioca nos anos de 1980.

"Tudo o que os outros já falaram é a pura verdade. Ele é um cara diferenciado, como ser humano e como profissional também. Ele entrava lá para fazer aquilo que ele gostava, que ele aprendeu a fazer, que era jogar futebol. Então não perturbava ninguém, não esquentava a cabeça com ninguém, jogava o jogo dele. E os adversários sentem isso. Notam o que o cara está fazendo no campo. Então ele era demais", afirmou.

Zico formou ao lado de Adílio e de Andrade o meio-campo dos sonhos dos torcedores do Flamengo. Ao abordar a sintonia que tinha com o ícone rubro-negro, que morreu na última segunda-feira, o Galinho exaltou sua qualidade técnica.

"Jogar com o Adílio era muito fácil. É um dos grandes parceiros que eu tive. A gente tinha um bom entendimento porque a gente jogava praticamente paralelo, um ao outro. Então eu já sabia o que ele ia fazer e esperava sempre ele me deixar na cara de gol", disse.

Os familiares, amigos, ex-companheiros e também os torcedores do Flamengo começaram a se despedir do ex-meia Adílio, ícone rubro-negro, que morreu na última segunda-feira, aos 68 anos, vítima de um câncer no pâncreas. O velório do ex-jogador teve seu início, nesta terça, às 10h (de Brasília), no ginásio do Flamengo, na sede da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. O ícone rubro-negro será enterrado no Cemitério São João Batista, em Botafogo, também na Zona Sul, depois das 14 h (de Brasília).