Velório de Adílio aconteceu na Gávea - Leonardo Bessa / Agência O Dia

Velório de Adílio aconteceu na GáveaLeonardo Bessa / Agência O Dia

Publicado 06/08/2024 14:01

Rio - O velório do ídolo do Flamengo, Adílio, que morreu vítima de um câncer no pâncreas, aos 68 anos, na última segunda-feira, foi encerrado por volta das 13h40 (de Brasília). A cerimônia ocorreu nesta terça, no ginásio do Flamengo, na sede na Gávea, Zona Sul do Rio. A despedida ao ícone durou mais de três horas e contou com a presença de grandes personalidades do futebol. O corpo do ex-jogador segue para o sepultamento no cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

Companheiros de Adílio na histórica equipe do Flamengo, que foi campeã da Libertadores e do Mundial de Clubes de 1981 compareceram ao velório, casos de Zico, Júnior, Leandro, Andrade, Nunes, Raul e Mozer. Outras figuras importantes do Rubro-Negro como Petkovic, Bebeto, Zinho, Jayme de Almeida e Júlio César se despediram do ídolo. O atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, os ex-presidentes Márcio Braga e Bandeira de Mello compareceram. Ídolo do Fluminense, e adversário de Adílio nos anos de 1980, o ex-apoiador Delei esteve na sede do Rubro-Negro para dar adeus ao ícone.

A CBF se fez presente no evento com a participação de Dorival Júnior, atual treinador da seleção brasileira, e também com Rodrigo Caetano, coordenador de futebol. Ídolo do Flamengo e atual funcionário da entidade, o ex-zagueiro Juan esteve na sede do clube carioca.



Além das personalidades, centenas de torcedores do Flamengo passaram para se despedir de Adílio. O meia fez história pelo Flamengo nos anos de 1980, fazendo parte de uma equipe multicampeã. Os principais títulos conquistados pelo ex-meia foram: um Mundial de Clubes, uma Libertadores, três Brasileiros e cinco Campeonatos Cariocas.



Adílio não resistiu a um câncer no pâncreas e morreu na última segunda-feira, após duas semanas de internação em hospital particular na Freguesia, Zona Oeste do Rio. Em março, o ídolo passou por uma cirurgia de emergência por causa de dores na coluna, que se irradiaram para o estômago e abdômen. O procedimento foi bem-sucedido, mas a condição dele voltou a piorar.