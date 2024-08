Nunes compareceu ao velório de Adílio - Leonardo Bessa / Agência O Dia

Rio - Ídolo do Flamengo, Nunes, de 70 anos, foi mais um ex-companheiro de Adílio, que marcou presença no velório do ícone rubro-negro, que morreu aos 68 anos, vítima de um câncer no pâncreas. O Artilheiro das Decisões exaltou o legado do ex-meia e pediu que seja feita uma homenagem na próxima partida do Flamengo, no Maracanã, que irá ocorrer no domingo, contra o Palmeiras, às 16 h (de Brasília), pela Série A.

"Eu espero que no domingo a gente faça uma homenagem para ele junto com a torcida do Flamengo. Vamos entrar com a camisa do Flamengo no número dele e fazer uma homenagem a ele junto com a Nação, que ele merece. Era uma pessoa maravilhosa. A gente sempre destacou a simplicidade dele e a parceria dele dentro do gramado com todo mundo", afirmou.

Nunes afirmou que o clima com a morte de Adílio é de desolação e que a perda impactou não somente os ex-jogadores do Flamengo e seus torcedores, mas todos os amantes de futebol.

"Cara, a realidade é que nós estamos muito tristes, todo mundo. Nós jogadores, a nação rubro-negra, a própria imprensa, toda ela está triste. Adílio foi uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, um grande jogador, que fez história no futebol brasileiro, ídolo do Flamengo, conquistamos o mundo junto", disse.