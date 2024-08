Adílio, que faleceu nesta segunda-feira (5), fez história com a camisa 8 do Flamengo - Paula Reis / CRF

Adílio, que faleceu nesta segunda-feira (5), fez história com a camisa 8 do FlamengoPaula Reis / CRF

Publicado 05/08/2024 17:51

Rio - A segunda-feira (5) foi marcada por uma grande perda para o Flamengo. Adílio, um dos maiores ídolos da história do clube, morreu aos 68 anos em decorrência de um câncer no pâncreas . Ele é o quarto nome marcante da história do Rubro-Negro que deixou esta vida em 2024.

Multicampeão e o terceiro jogador que mais atuou pelo Flamengo, Adílio enfrentava a doença há meses. Em março, ele havia passado por uma cirurgia de emergência por causa de dores na coluna, que se irradiaram para o estômago e abdômen. Apesar de bem-sucedida, o ex-jogador voltou a piorar e estava internado há duas semanas em um hospital particular na Freguesia, Zona Oeste do Rio.

Adílio defendeu o Flamengo entre 1975 e 1987, atuando em 617 oportunidades e se sagrando como o terceiro jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra. Com 129 gols marcados , ele venceu o Mundial de 1981, maior conquista da história centenária do clube da Gávea, além de uma Libertadores; três Campeonatos Brasileiros e quatro Campeonatos Cariocas.

Depois de mais de uma década defendendo o Flamengo, Adílio deixou o clube em 1987 e atuou por diversos times do Brasil e do mundo antes de se aposentar, em 1997.

Atual camisa 8 do clube, Gerson também se manifestou. O meia, inclusive, vai usar no nome de Adílio em sua camisa no próximo jogo, contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (7), pela Copa do Brasil.

Denir

A primeira grande perda do Flamengo aconteceu logo no primeiro dia de 2024, quando o lendário massagista Rubro-Negro Adenir Silva faleceu, aos 75 anos , por conta de um câncer no cérebro. Denir, como era conhecido, trabalhou no clube por 42 anos e presenciou os melhores momentos da história do Rubro-Negro.

Um dos funcionários mais queridos pelo elenco e pela torcida do Flamengo, Denir recebeu diversas homenagens de amigos, jogadores e fãs . Flamenguistas ainda confeccionaram uma bandeira com o rosto do massagista, deixando viva sua memória. Antes de morrer, ele estampou os ingressos da partida de estreia do Brasileirão de 2023, contra o Coritiba.

Zagallo

Único quatro vezes campeão da Copa do Mundo e um dos maiores nomes da história do futebol, Mário Jorge Lobo Zagallo morreu aos 92 anos por falência múltipla dos órgãos, no dia seis de janeiro.

O Velho Lobo começou a carreira como profissional no Flamengo e foi tricampeão do Campeonato Carioca entre 1953 e 1955. Ao todo, ele atuou em 218 jogos com a camisa Rubro-Negra. Foi graças as suas boas atuação no clube da Gávea que Zagallo foi convocado para a Copa do Mundo de 1958, onde se tornaria campeão mundial pela primeira vez.

Zagallo se aposentou como jogador em 1964 e iniciou a carreira de técnico. Além de ter sido o responsável pela mágica Seleção de 1970 e conquistar sua terceira Copa do Mundo - a primeira como treinador -, ele ainda faturou a edição de 1994 como coordenador técnico.

No Flamengo, ele foi campeão carioca de 2001, que ficou marcado pelo tricampeonato em cima do maior rival, o Vasco, após um gol de falta marcado por Petkovic aos 43 minutos do segundo tempo. O tento deu a vitória ao Rubro-Negro por 3 a 1 e ficou consagrado como um dos momentos mais marcantes da história do clube.

Apolinho